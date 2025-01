Da Araujo ad Hancko: i nomi per la difesa della Juventus

Ufficializzato l'acquisto die, in attesa di formalizzare anche quello di Randal, le manovre di mercato dellanon si fermano e in casa bianconera l'obiettivo più importante da finalizzare continua ad essere il difensore centrale. Sul tavolo ci sono diversi nomi che continuano a far parte di una cerchia dal quale la Juve spera di poter pescare il rinforzo ideale per il pacchetto difensivo in dotazione a Thiago Motta. Gli infortuni di Gleison Bremer e di Juan Cabal hanno reso necessario un intervento immediato nel corso della sessione di riparazione per incrementare il numero di soluzioni possibili all'interno del pacchetto arretrato.

La Juventus non ha ancora abdicato nella corsa a Ronald Araujo. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, l'agente del difensore è stato a Torino e ora rientrerà in Spagna per parlare con il Barcellona. I blaugrana stanno spingendo per la permanenza del brasiliano - che contro il Betis ha giocato con tanto di fascia di capitano - mettendo sul piatto una proposta di prolungamento del contratto che scade nel 2026. La Juve, dal canto suo osserva, sperando di poter vedere lievitare le percentuali di riuscita.Per rimanere in tema di difensori 'pronti' e di comprovata esperienza, il nome di Fikayo Tomori continua ad occupare una posizione prioritaria nelle preferenze di Thiago Motta. I bianconeri potrebbero architettare un nuovo assalto, ma il recente infortunio di Thiaw - nonché la ritrovata titolarità con Conceicao - potrebbe rendere la pista ulteriormente complicata.David Hancko è un profilo che la Juventus non ha mai perso di vista nonostante il Feyenoord continui ad opporsi alla cessione del ragazzo già nel mercato di gennaio, anche se negli ultimi giorni lo scenario potrebbe mutare. Quel che è certo è che il gradimento da parte della Juve è elevato. In altre parole, che sia gennaio o giugno, i bianconeri faranno il possibile per portare Hancko a Torino.Un'altra opzione che potrebbe diventare sempre più concreta nelle battute finali della sessione invernale, è quella che conduce a Danso. Il centrale del Lens, che ad agosto non aveva superato le visite mediche con la Roma, ha l'identikit del giocatore che fa al caso della Juve. I contatti esplorativi sono già iniziati e non è da escludere che la pista possa diventare calda nei prossimi giorni.





