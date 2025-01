Juventus Next Gen, UFFICIALE il ritorno di Turicchia

AFP via Getty Images

DaRiccardo Turicchia ritorna alla Juventus Next Gen.Il classe 2003 termina il prestito al Catanzaro in Serie B e vestirà nuovamente la maglia bianconera.Turicchia - in bianconero dal 2018 e protagonista di larga parte della trafila del nostro Settore Giovanile - torna quindi alla Juventus Next Gen con cui ha collezionato nelle ultime stagioni 59 presenze e 2 gol e la quale ha trovato, nell’ottobre del 2021, l’esordio tra i professionisti.Bentornato, Riccardo!