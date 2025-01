Juventus, nuovi contatti per Tomori: dipende da Conceicao

Nuovi contatti per Tomori

Continua la ricerca dellaL'obiettivo del club bianconero sarebbe aggiungere altri due difensori centrali; non sarà semplice visto il poco tempo e le difficoltà che stanno emergendo. Nel programma dia quest'ora uno dei due acquisti doveva essere già arrivato da giorni, ovveroCome sappiamo, poi l'arrivo di Sergio Conceicao in panchina ha cambiato gli scenari. Tomori è tornato protagonista in campo e l'operazione si è bloccata.

L'accordo tra Juventus e Milan

Operazione bloccata ma non saltata, non ancora almeno perché il mercato può cambiare in fretta e la Juve non ha mollato il giocatore inglese, anzi.segnale chiaro di come il difensore rossonero rimanga tra gli obiettivi primari. La Juve cerca di capire se ci siano i margini per una nuova apertura del Milan. L'ostacolo è rappresentato dal nuovo tecnico, che stima molto il giocatore e per questo è restio a lasciarlo partire, soprattutto ora che si è infortunato Thiaw e rimarrà fuori per qualche partita.Tra le due dirigenze era stato trovato unper il prestito con un obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere. Se Conceicao cambiasse la sua posizione, allora l'affare tra le due società si concluderebbe in fretta. La Juve attende ancora ma ovviamente non lo potrà fare per molto perché l'intenzione è non arrivare negli ultimi giorni con ancora il difensore da prendere.