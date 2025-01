Gazzetta - Futuro Vlahovic, a febbraio l'incontro decisivo con la Juventus

Futuro Vlahovic: fissato l'incontro con la Juventus

Un momento di cambiamenti in casae soprattutto di intrecci, come quello tra Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Il club bianconero ha deciso come da programma di rinforzarsi in attacco con un giocatore di alto livello. L'avventura del francese a Torino per ora sarà solo di sei mesi. A fine stagione la Juve farà il punto della situazione. Non solo per ciò che riguarda Kolo Muani però ma in generale, perché

Vlahovic sta pensando prima di tutto a rientrare,. Per quanto riguarda il mercato e il suo futuro a Torino invece, in questi giorni si sono intensificate le voci di una possibile partenza già a gennaio ma non sono arrivate offerte. Il vero tema al momento è quello del contratto, in scadenza a giugno 2026. Presto dovranno arrivare delle decisioni chiare.Subito dopo la chiusura del mercato invernale, la priorità della Juve sarà mettersi al tavolo con l'entourage di Vlahovic. A febbraio infatti, riferisce la Gazzetta dello Sport,La Juventus è aperta a offrire un prolungamento a Vlahovic ma a cifre più basse rispetto a quelle attuali. Il centravanti non pare però intenzionato ad accettare e questo porterebbe inevitabilmente all'addio in estate.