Kolo Muani con Vlahovic o al suo posto? Come cambia la Juventus, le opzioni di Thiago Motta

2024 Franco Arland

Dove giocherà Kolo Muani nella Juventus

Così come il mercato estivo aveva rivoluzionato la, anche quello di gennaio porterà grandi cambiamenti. Uno, grosso, c'è già e riguarda l'attacco, doveda ora in avanti potrà contare su un'altra soluzione non secondaria, ovvero Rendal Kolo Muani . L'attaccante francese è il grande colpo dei bianconeri in questa sessione, aspettando poi i rinforzi "pesanti" anche in difesa.Kolo Muani arriva a metà stagione, con partite ogni tre giorni ma la sensazione è che potrà in breve tempo assumere un ruolo centrale nella squadra. Da mesi si parla dell'assenza di un vice Vlahovic e di come questo buco in rosa abbia pesato. La dimostrazione sono le ultime due partite, dove Motta senza il serbo non ha avuto un centravanti di ruolo da mettere in campo adattando Nico Gonzalez. Vi abbiamo già parlato di come Kolo Muani sia molto più di un "vice Vlahovic" per status, livello e qualità. Ma come cambia la Juve con il francese?

Kolo Muani con Vlahovic?

sfruttando le sue caratteristiche di attacco alla profondità ma anche capacità di dialogare con i compagni. Lo scenario "primario" vedrà quindi il nuovo acquisto contendersi la maglia con Vlahovic, sapendo che il calendario affollato aiuterà Thiago a dare spazio ad entrambi.L'altra soluzione porterebbe adove proprio a Parigi più volte si è ritrovato a giocare da attaccante esterno (a destra o a sinistra). Questo però rappresenta un piano B anche per le richieste specifiche che Thiago Motta fa ai suoi esterni offensivi. Per ora potrebbe essere una soluzione a partita in corso, difficilmente dall'inizio. Ancora più difficile, almeno nell'immediato presente, pensare ad un cambio di modulo e un passaggio al doppio centravanti.In ogni caso, la Juve cambierà, se non a livello di modulo per le caratteristiche diverse che Kolo Muani porterà alla squadra. E perché finalmente Vlahovic non sarà più solo e senza concorrenza.