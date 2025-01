Juventus, nomi e scenari se Cambiaso va via: la strategia di Giuntoli può farsi più forte

Un’offerta decisiva: il ruolo di Cambiaso nel mercato bianconero

Premessa: serve un’offerta irrinunciabile per. Questo è il messaggio che trapela dai piani della Juventus, con il Manchester City pronto a spingersi oltre i 60 milioni di euro per assicurarsi il talento bianconero. Una proposta di quella portata rappresenterebbe un’offerta difficile da rifiutare, e se dovesse arrivare, sarebbe un’occasione d’oro per i bianconeri, che potrebbero investirla in modo strategico per il presente e per il futuro.Non è un segreto che lastia vivendo un momento di riflessione sul proprio futuro. Se la proposta del City dovesse concretizzarsi, sarebbe vista come un’operazione finanziaria fondamentale, in grado di finanziare la parte restante del mercato, permettendo così alla società di colmare le lacune in rosa. Certo, perderlo non sarebbe indolore, anzi, rappresenterebbe un duro colpo per i tifosi bianconeri. Tuttavia, la realtà è che, con un assegno importante in tasca, la Juventus potrebbe chiudere il prossimo mercato da vera regina, potendo puntare su nuovi arrivi e su rinforzi di peso.

I possibili sostituti

Il tema della rosa, enorme e delicato, è il primo ostacolo da superare. La Juventus sta già affrontando difficoltà strutturali in difesa, un reparto che, a inizio stagione, non ha convinto pienamente. La situazione è ulteriormente complicata dall'atteso addio di, con cui si stanno ultimando i dettagli per una risoluzione contrattuale. La situazione del brasiliano potrebbe spingere ulteriormente la Juventus verso un investimento massiccio in difesa. E qui entra in gioco: la sua cessione non sarebbe solo una questione economica, ma soprattutto una necessità per colmare il gap strutturale della squadra.L’unica condizione affinchélasci Torino è che arrivino i fondi necessari per reinvestire. Dovesse concretizzarsi tutto, il primo nome sulla lista diventerebbedel Feyenoord. Hancko rappresenterebbe non solo il sostituto ideale di Cambiaso, ma anche un rinforzo per la difesa centrale, una zona in cui la Juve ha oggi bisogno di solidità.D’altro canto, la Juventus non ha perso di vista nemmeno il mercato per il ruolo di centrale difensivo puro, con due nomi caldi:. Entrambi sono giocatori che potrebbero fare la differenza, con il primo che sembra tentato dal richiamo del Barcellona, ma ancora incerto sul suo futuro, e il secondo che rappresenta una possibile opzione, se il Milan decidesse di aprire alla cessione a fronte di un’offerta più allettante.