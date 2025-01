Juventus, Araujo è sfumato? Gli incontri, le promesse e... l'attesa: cosa succede ora

AFP via Getty Images



Juventus-Araujo: cosa succede ora

rimane un obiettivo complicato per la. Ilnon intende privarsi del difensore e ha già messo sul tavolo un’offerta di rinnovo estremamente vantaggiosa, che ha fatto vacillare le certezze del giocatore.Se inizialmente Araujo sembrava propenso a vestire la maglia bianconera, ora la situazione appare più incerta.Nonostante ciò,Il club continua a mantenere i contatti con il procuratore del giocatore,

Nelle prossime ore, l’agente farà ritorno a Barcellona per incontrare Araujo e valutare insieme le opzioni sul tavolo. Fino a quando il giocatore non chiuderà definitivamente la porta alla Juventus, il club continuerà a insistere, determinato a non mollare l’obiettivo.