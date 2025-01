L'agente di Vlahovic è a Torino: la situazione con la Juventus tra rinnovo e cessione

L'agente di Vlahovic a Torino: la situazione con la Juventus

Incontro tra Juve e Vlahovic anticipato?

rimane al centro delle vicende bianconere. Ancor di più adesso, con il mercato aperto,la scadenza del contratto che si avvicina e lUna presenza che fa sempre rumore, soprattutto in un momento così e con le voci su un possibile addio immediato che si sono alimentate negli ultimi giorni.con il possibile approccio dell'Arsenal dopo l'infortunio di Gabriel Jesus. I gunners avevano già provato ad ingaggiare il serbo quando era alla Fiorentina. La Juventus, vista la situazione contrattuale del giocatore,Per questo, allo stato attuale, la cessione immediata del centravanti non è un tema in casa bianconera.A occupare i pensieri della dirigenza semmai è il nodo legato al rinnovo del contratto.e quella data è sempre più vicina. La Gazzetta dello Sport ha parlato di un i ncontro fissato a febbraio tra le parti maL'ultima volta che il procuratore si era visto in città era fine ottobre. Nel mentre non ci sono stati segnali positivi per il prolungamento del contratto, anzi. L'accordo sulle cifre sembra molto complicato da raggiungere.