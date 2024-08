Juventus, mercato LIVE 1 agosto

Oggi è il 1 agosto; inizia l'ultimo mese di mercato e la Juventus ha ancora tante operazioni da realizzare in entrata ed in uscita.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Per la Juventus sarà un mese di agosto molto intenso sul mercato. La situazione della rosa bianconera,Continua la trattativa per portarea Torino. Contatti continui per arrivare alla fumata bianca. Può essere il prossimo colpo della Juve.Nella lista degli esterni che piacciono alla Juve c'è anche Nico Gonzalez. Primi contatti per il giocatore,Federico Chiesa all'Inter a parametro zero, lo scenario è possibile. Il club nerazzurro riflette. I dettagli. La Juventus dopo la prima offerta all'Atalanta per Koopmeiners ha pronto il rilancio per avvicinarsi alle richieste della Dea. La situazione. Spunta un nome nuovo per la Juventus, si tratta di Antonio Nusa, attaccante classe 2005 del Bruges. Il profilo e quanto costa.