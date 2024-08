Koopmeiners-Juventus: nuova offerta all'Atalanta

Questi sono i giorni anche didopo che nella giornata di ieri la Juventus ha presentato laall'Atalanta. E' il segnale che il club bianconero, dopo alcune cessioni, adesso vuole accelerare per regalare a Thiago Motta l'obiettivo primario di tutta la sessione di mercato. Il tecnico aspetta il centrocampista olandese dell'Atalanta anche se le parti dovranno risentirsi per continuare la trattativa.I dialoghi tra Atalanta e Juventus andranno avanti. Si, perché la proposta di Giuntoli da 45 milioni di euro non basta per chiudere l'operazione . L'Atalanta come sappiamo parte da una valutazione di 60 milioni e sicuramente non si accontenterà dei 45 offerti dalla Juventus. Servirà dal club bianconero uno sforzo ulteriore riferisce il Corriere dello Sport,per aumentare ulteriormente l’ammontare totale dell’investimento. Il club bianconero, in ogni caso, ci crede e punta anche forte sulla volontà del giocatore, che ormai da tempo ha accettato.