Nico Gonzalez-Juventus: la situazione

Le contropartite



Quanto costa Gonzalez?

Trovano conferme le voci sull'interessamento dellaattaccante esterno della Fiorentina che può lasciare idopo l'arrivo di Andrea Colpani, che potrebbe ricoprire il suo stesso ruolo. Nelle ultime 48 ore sono stati avviati i primi contatti preliminari per l'argentino anche se al momento non è iniziata una vera trattativa.Nico Gonzalez piace a d.t. Giuntoli e all'allenatore, Thiago Motta. Va però analizzato lo scenario per capire se c’è margine per intavolare una vera e propria trattativa. La possibilità di affondare per il giocatore, come riferisce la Gazzetta dello Sport, sembra legata all’eventualità di una contemporanea operazione in direzione oppostaMa chi potrebbe entrare nella trattativa? Di recente, si legge, la Fiorentina si è interessata al profilo di, che a inizio mercato sembrava destinato all’Aston Villa ma che poi ha preferito rifiutare il trasferimento in Premier League. Attualmente lo statunitense non ha un posto nel piano di rinnovamento della Juventus di Motta e quindi cederlo significherebbe risparmiare sull’ingaggio e al contempo abbassare di almeno una dozzina di milioni di euro la quota “cash” da investire sull’ala. Non è però l'unica opportunità; in base al progetto di Raffaele Palladino il suo profilo potrebbe essere sostituito - con parametri diversi - dao da altri "esuberi" come Kostic e De Sciglio, scrive il quotidiano.Per quanto riguarda il prezzo, la scorsa estate la Fiorentina ha rifiutato circa 40 milioni di euro dalla Premier League (Brentford). Ora la valutazione può aggirarsiSe per Adeyemi e Galeno i bianconeri conoscono bene occasioni e opportunità, per Gonzalez lo scenario è ancora fresco e mutevole con la consapevolezza che chi si è mosso prima per l'argentino è l'Atalanta.