Chi è Nusa, il nome nuovo per l'attacco della Juventus

Ruolo e caratteristiche

La situazione e quanto costa

, attaccante del Bruges, norvegese di origine nigeriana che si diverte a dribblare sulla destra e sulla sinistra bruciando tempi e record. E' lui il nome nuovo in casa Juve. La voglia dei bianconeri di scommettere su questo astro nascente del calcio norvegese, riferisce, cresce di giorno in giorno.Nato il 17 aprile 2005 (19 anni), Nusa cresce nelle giovanili dello Stabæk prima di trasferirsi nel 2021 nel Bruges., segnando la prima rete ad un mese esatto dal battesimo (secondo giocatore più giovane nella storia della Serie A norvegese ad andare in gol), In Champions invece si trova sul podio della precocità per quanto riguarda i goleador: il terzo più giovane a trovare la via della rete con la maglia del Bruges ad appena a 17 anni, 4 mesi e 27 giorni contro il Porto., che ama accentrarsi dalla sinistra per andare a calciare con il piede preferito, il destro. Il classe 2005 però è in grado di giocare anche sulla corsia opposta, a destra. Una duttilità che sicuramente Thiago Motta apprezza. E' stato etichettato come ilper la capacità di saltare l'uomo con naturalezza e creare scompiglio. E infatti lo stesso Nusa parlò così del brasiliano qualche tempo fa: "Neymar è il mio modello perché crea il caos in campo con il suo dribbling, proprio come me."La Premier League ha puntato gli occhi su Nusa ma adesso c'è anche Juventus su questo diciannovenne che risponde in pieno al profilo che ha in mente Thiago Motta: giovane, ambizioso, dotato di un coefficiente di imprevedibilità spiccatcifra più abbordabile rispetto a ciò che invece pretendono Borussia Dortmund e Porto per le loro ali più luccicanti: Adeyemi, Pepé e Galeno. Stesso discorso se lo si paragona al viola Nico Gonzalez.