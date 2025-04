Tudor a DAZN prima di Juventus-Lecce: 'Koopmeiners titolare perché ha lavorato bene, ora dobbiamo spingere'

AFP or licensors

Le parole di Tudor a DAZN

è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di. Di seguito ecco le parole del tecnico bianconero in vista dell'importantissima sfida dell'Allianz Stadium.KOOP TITOLARE - "Ha lavorato bene, va lasciato tranquillo ne stiamo parlando troppo. Ho scelto quelli che secondo me sono gli undici migliori dlel momento. La squadra sta crescendo, c'è da lavorare e non sbagliare niente. C'è bisogno di tutti, di chi gioca, dei cinque che entrano e anche di chi non entra. Ho buone sensazioni, ma sarà una gara difficile, il Lecce non ci regala nulla".

PIAZZATI - "Lavoro sui calci piazzati? Si lavora sempre su tutto, su quelle cose che sono piaciute e che bisogna confermare, e anche sulle altre che invece abbiamo fatto meno bene. Ho visto bene la squadra nel prepartita, concentrata, mi è piaciuta. Ora però conta la partita è lì che bisogna spingere"MCKENNIE E PERIN - "Le voci extra campo? Stanno bene, non è un tema a mezz'ora dalla partita. Stanno tutti bene e sono concentrati".