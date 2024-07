Todibo alla Juventus: cosa manca

L'accordo con il giocatore

Nelle ultime ore il mercato della Juventus si è acceso per quanto riguarda l'attacco, con la proposta al Dortmund per Adeyemi e le piste alternative . Al centro dei pensieri di Cristiano Giuntoli però c'è prima di tuttoE' lui il grande rinforzo per la difesa e l'operazione più vicina alla chiusura. Vicina ma ancora non certa, perché mancano alcuni passaggi prima di poter considerare la trattativa chiusa.La Juventus per Todibo ha in mente di fare un investimento complessivo intorno ai 35 milioni di euro. E su questo, c'è l'intesa anche con il Nizza. Cosa manca allora per il suo arrivo a Torino? Prima di tutto i due club devono trovare l'accordo su come saranno "suddivisi" questi 35 milioni. Vale a dire, quanti di questi saranno versati subito nelle casse del club francese.E qui si gioca l'altra parte della partita. Ovvero fissare i termini del riscatto.Thiago Motta aspetta il suo nuovo difensore centrale e lo stesso Todibo non vede l'ora di raggiungere Torino. Il giocatore infatti è entusiasta del trasferimento alla Juventus e ha detto no al West Ham proprio perché consapevole dell'interesse dei bianconeri.Contratto per cinque anni, fino al 2029. Adesso manca l'ultimo tratto.