Il piano dell'Atalanta



Juventus alla finestra



La posizione della Fiorentina

È emersa una notizia clamorosa riguardante lae il suo gioiello,, che è ambito da diverse squadre della Premier League e non solo. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky, l'Atalanta ha recentemente manifestato un forte interesse per il talento argentino, cercando un giocatore di valore per rinforzare la trequarti. L'emittente spiega che l'interesse per Gonzalez è intenso e potrebbero presto esserci sviluppi significativi.I bergamaschi stanno attualmente valutando la fattibilità dell'operazione. Al momento non ci sono stati contatti ufficiali tra le due società, ma sedovesse aprire alla cessione,non esiterebbe a tentare di chiudere l'affare per l'argentino. Tuttavia, la situazione è più complessa di così.Oltre, anche lasta monitorando attentamente la situazione di Nico Gonzalez. I bianconeri sono attualmente impegnati nelle trattative per portarealla Continassa, ma sono pronti a puntare su Gonzalez nel caso in cui i negoziati con ildovessero fallire.Per la Fiorentina, Nico Gonzalez non è incedibile, ma difficilmente lascerebbe partire il suo giocatore di maggior talento per meno di 40 milioni di euro. L'argentino ha un contratto che scade nel 2028, il che mette la società viola in una posizione di forza nelle trattative.