La frase sulla Juventus, l'episodio del 2020 e... adesso? Tonali resta nel mirino

Se la speranza è davvero l’ultima a svanire, allora c’è spazio anche per l’ottimismo. Lavuole. E Tonali, dopo tutto ciò che è accaduto, sta iniziando a immaginare un ritorno in Italia. Perché, alla fine, casa ha un peso nel cuore di ognuno. Newcastle non è un capitolo chiuso, ma l’idea di un nuovo inizio non gli dispiacerebbe affatto. Anzi, il centrocampista è grato ai Magpies per il supporto ricevuto e per averlo aspettato nei momenti più difficili, rimettendolo al centro del progetto. Tuttavia, sente il bisogno di un passo avanti, di una squadra che rispecchi davvero le sue ambizioni.



Il piano per il colpo Tonali

In un’intervista a Cronache di Spogliatoio, Tonali ha svelato un retroscena intrigante legato all’interesse della Juventus: “Ero in Sardegna con Cistana e Torregrossa, il gruppo del Brescia. Era il periodo in cui stavo trattando con il Milan e, in un ristorante, abbiamo incontrato De Ligt. Mi parlò benissimo della Juventus e mi consigliò di pensarci. Io e lui ci eravamo già fermati a parlare dopo una partita, durante il mio primo anno in Serie A”.Un primo anno che è stato solo l’inizio di un percorso straordinario.Oggi Tonali è un giocatore maturo, forte, che farebbe comodo a chiunque. E soprattutto alla Juventus.L’interesse è concreto, reciproco. Ma trasformarlo in realtà è tutt’altra storia.. Il brasiliano, complici infortuni, discontinuità e difficoltà di adattamento, non ha mai realmente brillato in bianconero. In Inghilterra, però, il suo valore resta alto grazie agli anni eccellenti all’Aston Villa. Ed ecco che il Newcastle potrebbe prenderlo in considerazione, magari nell’ambito di uno scambio. Un’idea, per ora, ancora tutta da sviluppare.Non sarebbe la prima volta che Tonali sfiora la Juventus. Nell’estate del 2020, dopo la retrocessione del Brescia, era uno dei talenti più contesi del mercato. Alla fine scelse il Milan, il club del cuore, lasciando qualche rimpianto in casa bianconera. Ma il tempo passa, le storie si riscrivono. Da giovane promessa a certezza assoluta: oggi Tonali è un giocatore di livello internazionale. E la Juventus lo sa.