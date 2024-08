Juventus, tutte le operazioni nell'ultimo mese di mercato

Mercato Juventus: gli obiettivi



Mercato Juventus: tutte le cessioni in vista

Siamo arrivati ad agosto; è iniziato l'ultimo mese di mercato, quello della "verità".Era prevedibile considerando la rivoluzione necessaria e voluta messa in atto da Cristiano Giuntoli. Si prospettano settimane infuocate per la Juventus ma anche belle da vivere e raccontare.Se giugno e la prima metà di luglio è stato il momento soprattutto di comprare (), nelle ultime due settimane la priorità è stata vendere (). Ecco, adesso invece la dirigenza bianconera dovrà concentrarsi sia sulle entrate che sulle uscite. Vediamo tutte le operazioni in ballo.A livello di nuovi acquisti, sicuramente la Juventus amplierà il numero da qui a fine mercato (30 agosto). Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta aveva parlato di tre rinforzi, uno per repartoQuesti gli obiettivi primari. E poi? La sensazione è che il mercato in entrata possa andare anche "oltre" questi nomi. Un vice Vlahovic, un jolly offensivo in più e un difensore a destra; queste le altre possibili operazioni ma dipenderà dalle cessioni.Se Giuntoli sarà chiamato ad un grande lavoro in entrata, il compito non sarà meno difficile per quanto riguarda i giocatori da vendere, anzi. La Juve fino a qui è riuscita ad incassare importanti cifre cedendo i giocatori più giovani (Soulé, Huijsen, Barrenechea, Iling Junior, Kaio Jorge).Da De Sciglio ad Arthur e Mckennie senza dimenticare Kostic, Rugani, Szczesny e Milik. Complicato immaginare che la Juve possa trovare destinazioni per tutti questi giocatori ma Giuntoli lavorerà intensamente per salutare la maggior parte di loro. E poi ovviamente il caso più spinoso, quello che riguarda Federico Chiesa, che sicuramente non può essere considerato come gli altri. Parte del mercato bianconero nelle prossime settimane passerà da lui.