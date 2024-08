Le voci sull'Ajax



La formula

Adesso Danieledeve decidere. Deve capire, anzi. E deve procedere. Lalo sta accompagnando alla porta:è infatti quello di andare avanti senza di lui e gli è stato pure comunicato. Il giocatore non ha partecipato neanche al ritiro in Germania. Sta sondando le offerte. E solo a poche settimane dal rinnovo di contratto.Daniele, secondo quanto raccolto da Sportitalia, avrebbe dato il suo assenso al trasferimentodi. Per l'allenatore italiano sarebbe un acquisto di esperienza e di spessore, ma anche di qualità. Rugani, 30 anni compiuti pochi giorni fa, è pronto a una nuova esperienza di vita. E con i Lancieri potrebbe provare l'esperienza olandese, dopo il passaggio al Rennes in Francia nelle scorse stagioni.Però… c'è un "però". L'obiettivoè prendere il giocatore in prestito secco, situazione chiaramente che potrebbe verificarsi in virtù del lungo accordo che Rugani ha ancora in essere con la Juventus. Per i bianconeri, ecco, sarebbe preferibile una cessione a titolo definitivo. Ma il tempo scorre...





