Mercato Juventus, niente rivoluzione ma acquisti mirati: si lavora sotto traccia per Tonali

I nomi per la difesa della Juventus

. In sostanza un difensore centrale (possibilmente mancino), un centrocampista di gamba e un centravanti di spessore. Sono gli obiettivi di mercato dellain vista della prossima stagione, che nei piani del ds Cristiano Giuntoli non comincerà con una (nuova) rivoluzione ma comunque dovrà essere accompagnata da acquisti mirati per far compiere il salto di qualità a una rosa su cui c'è ancora fiducia e che avrà un anno in più di esperienza alle spalle.Lo scrive La Stampa, spiegando che per quel che riguarda il 6, pur tenendo vivo l’interesse per i soliti noti, molto dipenderà da come torneranno dopo il lungo infortunio sia Juan Cabal sia soprattutto Gleison Bremer , nella speranza di poter testare il brasiliano già al Mondiale per Club. In occasione del quale, considerando anche l'inserimento della finestra di mercato straordinaria dall'1 al 10 giugno, si dovranno tirare le somme finali sui giocatori in prestito, a partire da Renato Veiga e Randal Kolo Muani per cui al momento non è stato avviato nessun discorso concreto con Chelsea e PSG.

I nomi per l'attacco della Juventus

La situazione di Tonali

Per l'attacco, invece, in attesa di capire come si concluderà il tormentone, resta aperto il casting con i soliti nomi in primo piano:, oltre a quelper cui non si sono mai interrotti i contatti con l'entourage. E così è sul centrocampista che si lavora più o meno sotto traccia, avendo individuato il prototipo dell'innesto perfetto nell'azzurro: obiettivo sì, anche concreto, ma molto ambizioso almeno in questa fase. Anche per gratitudine nei confronti di piazza e club che non lo hanno mai abbandonato nel periodo della squalifica, l'ex Milan non ha mai chiesto apertamente la cessione al Newcastle.Che tra l'altro lo valuta su una cifra molto alta, non inferiore a 60-70 milioni di euro, per quanto la possibilità di parlare di un'operazione in senso opposto che riguardinon sia campata in aria. Inoltre, bisogna mettere in conto che sarà il mercato internazionale a fissare le condizioni di questa trattativa: Tonali, infatti, non interessa soltanto alla Juventus e alle due milanesi, ma anche ad altre big europee. Il livello di difficoltà si preannuncia quindi alto, se non addirittura altissimo, ma la Juve continua a monitorare la situazione con attenzione. Nel frattempo, si valutano anche possibili alternative: dalla più ovvia, rappresentata da– molto vicino ai bianconeri un paio di estati fa, ma ora di proprietà di un'Inter che non fa concessioni, anzi, con la Juve potrebbe perfino aumentare le richieste – fino a opzioni estere più accessibili, come, in uscita dal Benfica.





