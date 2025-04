Dubbi e (poche) certezze: Juventus, il futuro dei prestiti è ancora da scrivere

Getty Images

Se da un lato è fondamentale guardare al presente, anche e soprattutto per costruire il miglior futuro possibile, dall'altra risulta spontaneo domandarsi che cosa sarà di questa Juventus. Già, perché un primo segnale è arrivato dallo stesso Tudor in queste prime due partite: l'allenatore è partito dalle (poche), lasciando in panchina, quando possibile, i giocatori cheMa quanti di questi potranno davvero rimanere alla Juve nella prossima stagione? Come anticipato, il presente getterà inevitabilmente le basi per la prossima stagione, con o senza Tudor. In un'annata in cui le fondamenta sono state costruite, cancellate, e ridisegnate fin troppe volte, la parola "certezza" non sono mai davvero entrate nell'ambiente Juventus, ed è questo il primo compito dell'allenatore, almeno in quest'ultima fase.

E poi? Si dovrà discutere di diverse situazioni, perché a oggi la sicurezza è fin troppo poca: dei sette giocatori arrivati in prestito tra l'estate e gennaio, solo due sono certi di rimanere.è stato infatti riscattato negli scorsi mesi, dopo il raggiungimento degli obiettivi prefissati già a inizio stagione.L'altra certezza è Pierre Kalulu, infatti nelle scorse ore c'è stato un contatto diretto tra la società e il suo entourage , con un messaggio chiaro: il riscatto avverrà, perché il francese ha dimostrato più volte il suo valore. Se da una parte la Juve potrà contare suanche nella prossima stagione, dall'altra è l'incertezza a prendersi la scena, con tanti futuri possibili, come canterebbe qualcuno.





