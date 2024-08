La posizione del Borussia Dortmund

Guardare anche. Per la Juventus oggi è una situazione prioritaria.La società bianconera, dopo i positivi contatti con l'entourage del giocatore, deve fare i conti con la posizione del Borussia Dortmund. Al momento, quindi, l'affare è da considerarsi molto difficile, tanto che la Juventus sta valutando le possibili alternative.Il, al momento, non intende cedere Karimneppure di fronte a una cifra importante. La posizione del club tedesco è chiara e difficilmente cambierà nei prossimi giorni, rendendo l'affare con la Juventus particolarmente complicato., considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo, è una pedina fondamentale per il Dortmund, che non ha intenzione di privarsene.Con la strada per Adeyemi che si fa sempre più impervia, la Juventus sta esplorando altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Nella lista dei giocatori seguiti è finito. Il numero 10 della Fiorentina viene apprezzato per le sue qualità tecniche e duttilità tattiche. Gonzalez potrebbe offrire a Thiago Motta una soluzione versatile, capace di adattarsi a diverse situazioni di gioco.Nelle ultime ore si è fatto anche il nome del giovanissimo Antonio, gioiellino del. Nusa, con le sue prestazioni brillanti, ha attirato l'attenzione di molti club europei, e la Juventus potrebbe vedere in lui un investimento per il futuro.





