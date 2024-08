Le parole di Percassi

Dopo aver messo gli occhi su, la Juventus si concentra ora su Teunper rafforzare il centrocampo di. Il centrocampista olandese, legato all'Atalanta fino al 30 giugno 2027, è uno dei nomi caldi del mercato bianconero.Nonostante l'interesse della Juventus, l'amministratore delegato dell'Atalanta,, ha chiarito la situazione del giocatore: "È ancora qua, come gli altri giorni. Non è cambiato nulla". Queste dichiarazioni sottolineano la volontà del club bergamasco di trattenere Koopmeiners, considerato un elemento chiave della squadra.Nella scorsa stagione, culminata con la vittoria dell'UEFA Europa League, Teun Koopmeiners è stato uno dei protagonisti indiscussi dell'Atalanta. L'ex centrocampista dell'AZ Alkmaar ha disputato 51 partite in tutte le competizioni, segnando 15 gol e fornendo 7 assist. La sua abilità nel controllo del gioco, la visione di gioco e la capacità di segnare reti decisive lo rendono un obiettivo molto appetibile per la Juventus.





