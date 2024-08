Juventus, esterni d'attacco: gli obiettivi

La strategia di Giuntoli

Questi i tanti profili in attacco accostati alla Juventus in questa sessione di mercato. Come è normale che sia,sta valutando più opportunità per capire poi su chi andare concretamente e chi invece lasciare "indietro". Ecco che già una "scrematura" è stata fatta o è comunque in corso. Ma qual è la strategia della Juventus nel reparto degli esterni offensivi?Uno non vale uno in questo caso; dei tanti giocatori attenzionati e valutati, c'è ovviamente chi è una priorità e chi invece rappresenta al momento un'alternativa.La Juventus infatti ha già avuto diversi colloqui con l'entourage del classe 2002 trovando riscontri positivi e ottenendo anche una bozza di accordo sul contratto. C'è però da fare i conti con le richieste del Borussia Dortmund, che sono più elevate dei 30 milioni (più bonus) che la Juve aveva in mente di spendere. Per questo Giuntoli lavora anche su altre piste.L'esterno del Porto in realtà è più di una semplice alternativa ad Adeyemi. Il brasiliano (con passaporto portoghese) piace molto a Thiago Motta ma anche in questo caso, se c'è la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino, manca il resto. Nel mentre, il football director bianconero guarda anche in Italia e alla Fiorentina. Per Nico Gonzalez non c'è al momento una trattativa ma un interesse e un primo sondaggio da parte della Juve per capire eventuali costi dell'operazione. Insomma, si lavora, su più fronti, come è giusto che sia in questi casi.Al di là dei nomi, c'è poi la strategia complessiva del club per quanto riguarda l'attacco da consegnare a. Qui entra in scena la situazione di Federico Chiesa. Molto di come si muoverà la Juve dipenderà anche da lui. E il motivo è semplice. Giuntoli a prescindere da Chiesa sa di dover regalare al tecnico un rinforzo sulla fascia (per sostituire Soulé) ma in caso di addio del classe 1997, a quel punto la Juve avrebbe più margine per affondare nell'immediato su uno degli obiettivi primari. E poi, con magari più calma, cercare un altro innesto. Perché se ancora non si è fatta completa chiarezza sui nomi, su una cosa alla Continassa hanno le idee chiare.