Inter su Federico Chiesa a parametro zero: lo scenario

Chiesa all'Inter subito?

In casatiene banco la situazione diche non pare per niente spaventato dall’eventualità di andare a scadenza, visto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2025. Per questo motivosta cercando di venderlo, accettando anche offerte più basse rispetto al reale valore del giocatore, ovvero intorno ai 25 milioni o chissà, anche qualcosa in meno più passa il tempo.In Italia si sono fatte avanti Napoli e soprattutto Roma ma Chiesa ha sempre fatto capire di voler disputare la Champions League. All'estero non ci sono interessamenti concreti al momento. Ecco che si rincorrono allora le voci che accostano il giocatore all'Ie questo messaggio, scrive calciomercato.com, concreto e diretto, è stato recapitato a Chiesa nel modo più chiaro possibile. Se Chiesa dovesse decidere di andare in scadenza, l’Inter sarebbe tra i club che si interesserebbero al suo profilo. L’occasione è di quelle da cogliere, ragionando su un ingaggio che di sicuro non sarebbe basso, ma in linea con gli altri della rosa e con un cartellino a zero.Nessuna apertura per la stagione in corso, ma tutto potrebbe cambiare nel caso Chiesa dovesse andare a rottura con la Juventus decidendo di non rinnovare il proprio contratto ma di proseguire a Torino fino alla naturale scadenza del proprio contratto.