Mercato Juventus LIVE, 8 luglio

Oggi è l'8 luglio e l'apertura della finestra estiva di calciomercato è ormai scattata da qualche giorno. IlBiancoNero.com vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.- Kean è pronto a salutare la Juventus: sono in corso le sue visite mediche con la Fiorentina. Ne abbiamo parlato QUI - La Juventus vuole rinforzare anche la difesa, per cui ha incassato il primo sì da. Ora, però, bisogna trattare con il Nizza. Tutti i dettagli QUI - In casa Juventus continua a tenere banco la situazione di: l'esterno sta prendendo tempo con la Roma, con cui l'accordo sembra facilmente raggiungibile, ma i bianconeri hanno fretta. Ne abbiamo parlato QUI - Con Calafiori ormai diretto all'Arsenal, la Juventus potrebbe tentare il colpo. Che dell'azzurro potrebbe essere un'ottima alternativa. Vi abbiamo spiegato i motivi QUI