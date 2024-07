Passano le stagioni, cambiano allenatori e giocatori ma rimane la grande rivalità traE i tifosi bianconeri presenti davanti al J Medical per salutare e dare il benvenuto a Thiago Motta, hanno subito fatto capire quale sia la partita più sentita. " Chi non salta interista è", il coro fatto partire da qualche tifoso mentre il tecnico stava firmando gli autografi.Oltre l'eterna rivalità, c'è la speranza dei tifosi della Juve che dopo l'ultima Serie A dominata dall'Inter, vorrebbero tornare a vincere il campionato, che manca da ormai quattro anni (l'ultimo fu nel 2020 con Maurizio Sarri). Sicuramente. Il mercato però non finisce di certo qua e proprio con l'Inter potrebbe esserci una sfida all'orizzonte.I nerazzurri, dopo aver perso Buchanan per infortunio, stanno pensando ad un difensore che possa giocare da braccetto di sinistra.Centrale difensivo polacco classe 2000 ha vissuto in Italia un anno e mezzo allo Spezia (2021-2023) prima di essere acquistato dall'Arsenal a gennaio per circa 20 milioni di euro.Su di lui da tempo hanno messo gli occhi diversi club di Serie A come riferisce calciomercato.com. La Juve sta cercando un mancino,che lo voleva già a gennaio come alternativa a Tomori e Thiaw prima di riprendere Gabbia, e anche il Napoli che sta rivoluzionando la difesa per Antonio Conte.