L'accoglienza per Thiago Motta al JMedical

Primo bagno di folla in salsa bianconera questa mattina per QUI IL LIVE DELLA GIORNATA ). Il nuovo tecnico della, approdato alla Continassa già ieri sera, è stato accolto da un buon numero di tifosi assiepati, come sempre in questi casi, all'esterno del, dove di lì a poco avrebbe svolto le visite di rito insieme ai membri del suo staff, tutti suoi fedelissimi.Qualcuno di loro ha subito intonato il coro, sul quale Thiago… non ha saltato, per poi sorridere di fronte a un'altra richiesta arrivata dal popolo juventino: "Distruggi l'Inter!". A seguire il tecnico italo-brasiliano ha firmato una piccola riproduzione della Champions League, dopodiché qualche altro saluto e lo spostamento all'interno del JMedical.





