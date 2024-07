Juventus, quando inizierà la preparazione

Juventus, la durata del contratto di Thiago Motta

. O meglio, è IL giorno, quello delle visite mediche propedeutiche all'inizio della sua avventura sulla panchina della, insieme a uno staff composto dai suoi storici e più fidati collaboratori , che lo hanno accompagnato fin dagli albori della sua carriera da allenatore. Questo lunedì 8 luglio, dunque, trascorrerà per Thiago Motta tra ile il quartier generale della, dove prenderà confidenza con quegli ambienti che già da ieri, quando ci è ufficialmente sbarcato, sono per lui una sorta di seconda casa.Thiago Motta anticiperà di qualche giorno l'inizio della preparazione estiva. La Juve infatti si riunirà mercoledì 10 luglio alla Continassa per effettuare i test atletici e poi nei giorni successivi iniziare a tutti gli effetti la preparazione in vista della stagione.Thiago Motta ha firmato con la Juventus un contratto triennale, fino al 2027. Per i bianconeri inizia un nuovo ciclo dopo i tre anni di Massimiliano Allegri alla guida del club.