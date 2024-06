Lo staff di Thiago Motta



I nomi dello staff di Thiago Motta

Eccoci qui, dopo tanta attesa:è il nuovo allenatore della. E l'annuncio ufficiale elimina ogni dubbio, dà il via alla nuova era tanto agognata dalla dirigenza e da una fetta consistente di tifosi.è stato accontentato sotto tutti i punti di vista, in particolare per quanto riguarda lo staff. Che sarà il suo gruppo storico. L'italo-brasiliano, con il suo stile di gioco e la sua visione tattica, è visto come il perfetto successore per guidare laverso nuovi trionfi. E vuole farlo con i collaboratori più fidati.Il passaggio di Thiago Motta alla Juventus non avverrà in solitaria. Sono sei i collaboratori pronti a seguirlo nella nuova avventura, un team ben collaudato che lo ha accompagnato fin dagli inizi della sua carriera di allenatore. Ecco i nomi chiave del suo staff: