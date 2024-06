Chi è Alfred Dossou-Yovo



L'addio di Claudio Filippi alla prima squadra aveva fatto rumore, ma dietro la scelta della Juventus c'era una decisione importante. E assolutamente orientata alla crescita del gruppo di Thiago Motta, pronto a prendere le redini dei bianconeri.Dopo Heugeux , tra i principali collaboratori di Thiago c'èI portieri delhanno vissuto un'annata eccellente sotto la guida di, l'allenatore dei portieri cheha portato con sé dalal club rossoblù, passando perè un elemento fondamentale nella preparazione tecnico-tattica della squadra rossoblù, e la fiducia cheripone nel suo preparatore non è un caso, come dimostrano i percorsi di crescita dei due portieri.Nato a Cotonou, in Benin, il 21 aprile 1984, Alfred Dossou-Yovo possiede la doppia cittadinanza beninese e francese.Ha iniziato la sua carriera come preparatore dei portieri in Francia, entrando nello staff tecnico dell’ESTAC Troyes nel 2003. Durante gli otto anni trascorsi al Troyes,ha sviluppato le sue competenze e ha attirato l'attenzione del Paris Saint Germain, che lo ha chiamato nel 2011, poco dopo l'acquisizione del club da parte della nuova proprietà qatariota.Al PSG,ha lavorato principalmente con il settore giovanile, contribuendo alla crescita di talenti emergenti. Uno di questi è, che sotto la sua guida è cresciuto fino a diventare uno dei migliori portieri della sua generazione.è ora una figura di spicco al, e la sua abilità con il pallone tra i piedi è una delle caratteristiche che lo contraddistinguono.Nel 2018,ha lasciato ilper passare al, dove ha continuato a lavorare con i giovani per tre anni. È stato proprio Thiago Motta, che aveva conosciuto Dossou-Yovo durante la sua esperienza al PSG, a volerlo nel suo staff tecnico allo Spezia.Qui, Dossou-Yovo ha avuto l'opportunità di lavorare con, migliorando significativamente le sue abilità tecniche e trasformandolo in uno dei migliori portieri del campionato.Nel 2021,si è unito alinsieme a, e il suo impatto sui portieri del club è stato immediato. Lukasz Skorupski, che non era mai stato particolarmente abile nel gioco con i piedi, ha mostrato notevoli miglioramenti sotto la guida di Dossou-Yovo.è noto per il suo approccio meticoloso alla preparazione dei portieri. Ogni sessione di allenamento è studiata nei minimi dettagli per migliorare non solo le abilità di parata, ma anche il controllo del pallone e la capacità di partecipare attivamente alla costruzione del gioco. La sua filosofia si basa sulla convinzione che un portiere moderno debba essere completo e capace di contribuire in modo significativo anche alla fase di impostazione.La carriera diè un esempio di dedizione e competenza nel campo della preparazione dei portieri. Daal, dal Lione alloe ora al, il suo lavoro ha prodotto risultati tangibili, migliorando le prestazioni di portieri di alto livello come Mike Maignan, Ivan Provedel, Lukasz Skorupski e Federico Ravaglia.