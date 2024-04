Chi è il vice allenatore di Thiago Motta?



Il profilo di Alexandre Hugeux

Gli inizi al PSG



La chiamata di Thiago Motta



Il percorso insieme

Quest'anno, c'è un nome che spicca tra gli allenatori della Serie A, e forse anche d'Europa: Thiago Motta . Il tecnico italo-brasiliano sta lasciando tutti a bocca aperta per l'eccezionale lavoro svolto con ilMentre è vero che i riflettori spesso si concentrano sui giocatori, è innegabile che il Bologna stia praticando uno dei migliori calcio d'Italia (dopo l'Inter, per ovvi motivi), e gran parte di questo merito va a Motta.Il nativo di Sao Bernardo do Campo sta ottenendo prestazioni superiori da una squadra che, all'inizio della stagione, sembrava destinata a lottare per il settimo posto al massimo.Dunque, se il Bologna si trova oggi al quarto posto in solitaria, gran parte del merito va a Thiago Motta, capace di valorizzare ogni singolo elemento della rosa e di farlo rendere al massimo delle proprie capacità. È risaputo che dietro a un grande allenatore ci sia sempre un grande staff tecnico. Oggi, vogliamo mettere in luce, il vice di Thiago Motta, che quest'anno abbiamo visto prendere le redini della squadra nella gara contro il Sassuolo., nato il 5 marzo 40 anni fa a Meudon, un comune francese situato a sud-ovest di Parigi, ha dedicato i suoi primi anni alla formazione accademica, laureandosi in Scienze Motorie. Successivamente, si è avvicinato al mondo del calcio, intraprendendo la carriera di allenatore. Ha iniziato a lavorare con le giovanili del, assumendo ruoli di responsabilità dall'Under 14 in su. In seguito, ha ricoperto la posizione di allenatore dell'Under 19 femminile del Lione.È proprio durante il suo periodo alcheha incontrato. Il noto allenatore del Bologna approdò a Parigi nel gennaio del 2012 e vi rimase come giocatore fino a giugno 2018. Successivamente, Thiago Motta intraprese la carriera di allenatore, assumendo il ruolo di allenatore dell'Under 19 del PSG solo un mese dopo il suo ritiro. Durante questo periodo, Motta e Hugeux hanno avuto l'opportunità di lavorare insieme, condividendo esperienze e contribuendo allo sviluppo dei giovani talenti del club parigino.Durante il loro periodo al Paris Saint Germain, Thiago Motta ha avuto l'opportunità di osservare il modo di lavorare die ne è rimasto positivamente colpito. Tuttavia, quando Thiago ha lasciato Parigi nel 2019 per intraprendere la sua prima esperienza come allenatore al Genoa, Hugeux non faceva ancora parte del suo staff. In quel periodo, il vice allenatore di Thiago Motta era Roberto Murgita, ex attaccante e attuale collaboratore tecnico del Genoa. Pur senza il patentino UEFA PRO, Thiago ha accettato la sfida di guidare il Genoa, dimostrando la sua determinazione a fare il salto nel mondo dell'allenamento di squadra di alto livello.Due anni dopo, nel 2021,ha accettato la sfida di guidare lo Spezia, una squadra chiamata a compiere l'impresa della salvezza. Per affrontare questa sfida, l'italo-brasiliano ha scelto di portare con sé Alexandre Hugeux nel ruolo di vice allenatore. È stato proprio qui che ha avuto inizio la collaborazione tra i due.Prima della memorabile vittoria contro il, una partita che ilha conquistato in rimonta per 4-2 un mese e mezzo fa, Alexandre Hugeux aveva già sostituito Thiago Motta durante una gara con il Genoa nella stagione precedente con lo Spezia. Anche in quel caso, la squadra di Motta era uscita vittoriosa, con lo Spezia che aveva superato il Genoa 1-0 grazie alla rete di Bastoni, un successo fondamentale per le loro speranze di salvezza.La fiducia cheripone nel suo secondo è totale: Hugeux è un collaboratore pacato, di poche parole, ma profondamente appassionato di calcio e di sport in generale. Si confrontano frequentemente durante gli allenamenti e anche durante le partite. Hugeux ha dichiarato di trascorrere l'intera giornata con Motta, anche durante gli incontri sul campo.Recentemente,si è lasciato andare a una piccola confessione: ha ammesso che a volte fatica a comprendere le scelte di Motta, ma questo non impedisce affatto la loro collaborazione, anzi la rafforza. Il ruolo di Hugeux, come ha spiegato lui stesso, è quello di aiutare Thiago nelle decisioni: "Lui non può vedere tutto e tutti, per questo ci siamo noi dello staff a dargli una mano".Dopo il miracolo compiuto con lo, che si è salvato con una giornata d'anticipo nella stagione 2021-2022, la coppia Thiago-Hugeux potrebbe essere pronta a replicare l'impresa quest'anno: riportare il Bologna in Europa dopo più di vent'anni.