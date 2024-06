Chi è Simon Colinet, collaboratore di Thiago Motta



La carriera di Colinet



Come ha conosciuto Thiago Motta?



L'inizio della collaborazione



Quest'anno al Bologna

è un nome che i tifosi della Juventus impareranno presto. Molto presto. Si tratta infatti di uno dei principali collaboratori di Thiago Motta, presto nuovo allenatore bianconero.Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi si tratta. Qui trovi il ritratto di Heugeaux , vice di Thiago Motta.La carriera di Simonnel mondo del calcio professionistico inizia nel 2004, quando firma il suo primo contratto da professionista con loIn una vecchia intervista, Simon ha confermato che fu Denis Troch a dargli l'opportunità di entrare nel mondo del professionismo, avviando una collaborazione che proseguì anche al Troyes nella stagione 2007/2008. Successivamente, Colinet passò al Châteauroux e poi al Sion, dove ebbe la sua prima esperienza all'estero.Il vero salto di qualità arrivò con il. A Parigi, Simon ebbe la possibilità di lavorare con allenatori di alto calibro come Antoine, Carlo, Laurente UnaiLa sua carriera al PSG coincise con l'arrivo dicome giocatore. Fu in questo contesto che si formò il nucleo del futuro staff tecnico di Motta, con Simon Colinet a gestire la preparazione atletica.Quandoiniziò la sua carriera da allenatore con l'Under 19 del PSG, Simonfu al suo fianco, consolidando una partnership che sarebbe durata nel tempo. Anche se nel 2019 Colinet si unì temporaneamente allo staff tecnico del Tolosa, la separazione fu breve. Dopo questa parentesi, Colinet raggiunse Motta in Italia, collaborando con lui al, alloe infine alIn questa stagione,e il suo staff, per la prima volta, hanno potuto condurre una preparazione senza intoppi. A differenza dell'esperienza allo, dove la squadra fu colpita duramente dal Covid, ilha potuto lavorare in condizioni ideali. I risultati sono evidenti: il Bologna è una delle squadre che ha percorso più chilometri in media durante i match, con un ampio minutaggio di possesso palla (33’09”).Questo successo è il frutto del duro lavoro svolto a, il centro di allenamento del Bologna. Durante la settimana, lo staff tecnico di Thiago Motta, con Simon Colinet in prima linea per la preparazione atletica, ha gestito le operazioni quotidiane mentre Motta osserva i progressi e apporta le sue indicazioni tattiche.La sinergia traè uno degli elementi chiave del successo della squadra. La preparazione fisica accurata e dettagliata permette ai giocatori di mantenere un alto livello di intensità e di prestazione durante le partite.