Alessandro, un nome che potrebbe suonare familiare ai tifosi più affezionati del passato, ha avuto un breve ma significativo percorso da calciatore nei primi anni 2000. Tra il 2001 e il 2003, Colasante ha vestito la maglia rossoblù del Cagliari, collezionando appena sei apparizioni.Nonostante il modesto numero di presenze in campo, la sua carriera ha preso una svolta decisiva che lo ha portato a diventare un elemento chiave nello staff tecnico di, con il rossoblù del BolognaAlessandro Colasante è cresciuto al Torino e ha avuto anni molto particolari. Avezzano, Barletta, Casarano e Battipagliese fino al 1999. Poi Siena, quindi Cagliari, Catania e Genoa in 3 anni.La sua carriera si chiude nel 2007 dopo Como, Ternana, Pistoiese e l'ultimo periodo al Benevento.Colasante ha intrapreso un percorso che lo ha portato a scoprire una nuova vocazione nel mondo del calcio: quella di match analyst.Attualmente, Colasante è il match analyst nello staff tecnico di Thiago Motta. In questo ruolo, Colasante si occupa di analizzare le partite, studiare gli avversari e fornire informazioni dettagliate che aiutano il team a prepararsi al meglio per ogni incontro. La sua esperienza come giocatore, anche se breve, gli ha fornito una comprensione profonda del gioco, che ora applica con successo nelle sue analisi.Il lavoro di Colasante come match analyst ha contribuito in modo significativo alla fantastica stagione del Bologna. Le sue analisi dettagliate e il suo approccio metodico hanno permesso alla squadra di affrontare ogni partita con una strategia ben definita. Thiago Motta, che ha costruito uno staff di grande competenza e dedizione, considera Colasante una risorsa preziosa.