Giuntoli a Sky: 'Dobbiamo restare uniti, possiamo uscirne insieme. Con Thiago Motta? Certo!'

Le parole di Giuntoli dopo Fiorentina-Juventus

Le parole dia Sky dopo- "In questi momenti dobbiamo stare uniti, dalle difficoltà si esce insieme. Siamo dispiaciuti, due gare sotto livello in un'annata di alti e bassi ma mai così. Siamo convinti di poterne uscire tutti insieme. Con Thiago Motta? Certo".- "Non parlerei di obiettivi minimi o massimi, abbiamo avviato un progetto che partiva da lontano e sapevamo di avere delle difficoltà. Non dobbiamo pensare a niente se non a entrare in Champions, tutti uniti, è un obiettivo alla nostra portata. Dobbiamo uscire da una situazione delicata".

- "Si cerca in maniera lucida di analizzare cosa è successo. Dopo il Verona ci davano come vincitrice del campionato, ci vuole equilibrio e non si può passare dalle stelle alle stalle. Nei prossimi giorni analizzeremo insieme cosa bisogna mettere a posto".- "Quando ci sono questi momenti serve equilibrio, fuori e dentro il campo. Fino a due partite fa avevamo la miglior difesa del campionato, si è perso equilibrio psicologico e tattico. Poi ripartire da dove abbiamo interrotto. In campionato la squadra, con qualche passo falso, ha sempre mantenuto equilibrio e dobbiamo ritrovarlo tutti insieme".- "La squadra dopo una partita sbagliata ne aveva sempre fatta una giusta, questa è la prima volta che si inceppa. In queste situazioni dico che bisogna affrontare tutti i temi, quello tattico lo guarderà il mister, tutti insieme dobbiamo dare una mano per ritrovare l'equilibrio".