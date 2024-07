Juventus, quando arriva Thuram?



I dettagli del contratto

dopo l'annuncio del tecnico, Thierry Henry, è arrivata l'ufficialità da parte della federazione francese, che ha pubblicato la rosa. Nella lista dei giocatori che disputeranno il torneo olimpico, non è presente Thuram. "La società dove andrà (la Juve, ndr) è contraria al suo arrivo. Per quanto rappresenta per il nostro gruppo è molto dura, ma non possiamo permetterci di trovarci nella situazione in cui il suo nome è inserito nella lista di domani e poi il club arriva e ci dice di no alla fine", ha dichiarato qualche giorno fa in conferenza Henry.La trattativa per Khephren Thuram è ormai chiusa da tempo e adesso si aspetta solo il suo arrivo a Torino per svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto con la Juventus. Ancora non c'è certezza su quando il giocatore si presenterà al JMedical ma da domani ogni giorno può essere quello buono per vedere Thuram a Torino.Thuram firmerà un contratto con la Juventus per cinque anni, fino al 2028. Il giocatore guadagnerà circa 2,5 milioni di euro. Conto alla rovescia per vedere il classe 2001 a Torino prima dell'ufficialità.