Juventus, le ultime su Todibo

. Che, nella sostanza, significa che ha chiesto al suo entourage di aspettare i bianconeri in questa fase dell'estate, facendo capire le sue intenzioni anche al West Ham che, dopo aver offerto invano 35 milioni di euro al Nizza, ha virato su un altro obiettivo, già ufficializzato. Una concorrente in meno per Cristiano Giuntoli, dunque, ma anche la conferma che il club francese non intende fare sconti, mantenendo l'asticella ferma sulla "tacca" dei 40 milioni.Difensore 24enne di nazionalità francese, come scrive La Gazzetta dello Sport Todibo sarebbe per la Juve un'alternativa a Jakub Kiwior dell'Arsenal , messo a sua volta nel mirino come possibile "sostituto" di Riccardo Calafiori. Per lui i bianconeri potrebbero mettere a punto una formula di prestito con diritto-obbligo di riscatto, completando il secondo affare di questa estate con il Nizza, dopo quello per Khephren Thuram, e soprattutto consegnando a Thiago Motta un rinforzo prezioso per la difesa.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui