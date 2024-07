Juventus, perché Kiwior può essere utile

. O meglio, l'immagine di lui ha già assunto nella mente dei tifosi dellai connotati di un sogno di mezza estate svanito decisamente in fretta, ancora prima di poter immaginare una strategia per provare a realizzarlo (cosa che del resto accade spesso quando a palesarsi è lo spettro della ricchezza, quella degli altri). Se il difensore azzurro è infatti destinato all', che sembra non abbia avuto alcun tipo di problema a soddisfare le maxi richieste economiche del Bologna, c'è però un giocatore che alla prematura conclusione di quel sogno può ancora - almeno in parte - sopperire.Si tratta di, difensore polacco classe 2000 che, pur non essendo Calafiori, potrebbe comunque essere decisamente utile alla causa della Juve didalla prossima stagione. E questo per almeno quattro motivi. Innanzitutto il giocatore dell'Arsenal - sì, proprio lo stesso club in cui dovrebbe finire l'azzurro - è a sua volta; inoltre si sposa bene, per una questione anagrafica, con lache stanno perseguendo alla Continassa.Kiwior, poi, ha poco spazio tra le file dei Gunners, che quindi hanno aperto alla sua cessione spalancando le porte a eventuali pretendenti. Tra queste, appunto, anche la Juventus con il nuovo tecnico Thiago Motta, che da parte sua si è già detto più che favorevole a un'eventuale trattativa avendo già allenato il difensore polacco allo, quando quest'ultimo era agli albori della sua carriera. Insomma, magari non sarà Calafiori, ma Kiwior può essere un'alternativa decisamente valida.





