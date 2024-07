Juventus, la linea sul mercato con l'arrivo di Thiago Motta

La linea è condivisa, lo è sempre stata (anche perché, diciamocelo chiaro, in caso contrario non si sarebbe arrivati alla stretta di mano)., cosa che richiede un mercato sì ragionato ma comunque importante, perché la rosa necessita di essere rinforzata in ogni reparto, senza indugi. Già arrivate le ufficialità dei colpi Douglas Luiz e Michele Di Gregorio, è attesa a breve quella del figlio d'arte Khephren Thuram, mentre sul fronte delle uscite il principale nodo da sciogliere rimane quello legato a Federico Chiesa , messo sostanzialmente alla porta.Il grande obiettivo di questa sessione resta sempre il centrocampista olandese, per arrivare al quale sarebbe d'aiuto una cessione pesante come, appunto, quella dell'esterno azzurro, unita magari alla vendita di un giovane (e il primo indiziato in questo senso è Dean Huijsen).La Juve sta lavorando per provare ad ammorbidire i nerazzurri, e intanto prepara un'offerta.Con i soldi di Chiesa, poi, la strada diventerebbe decisamente meno impervia. E potrebbe portare, un passo alla volta, anche a un vice di Dusan Vlahovic, a un difensore centrale e a un terzino, ovvero gli altri profili che ha in mente Thiago Motta per rinforzare la squadra e renderla il più possibile a sua immagine e somiglianza.





