Kean alla Fiorentina, le cifre dell'affare

Eccolo! Oggi non è soltanto il giorno di Thiago Motta al JMedical ma è anche il giorno diL'attaccante classe 2000 è arrivato nella serata di ieri a Firenze e questa mattina poco prima delle 10 è arrivato a sostenere le visite mediche con la società viola. L'accordo è stato già raggiunto da qualche giorno, mancano solo visite e firma.Moise infatti si trasferisce alla Fiorentina per 13 milioni più bonus. Spera di tornare ad essere titolare agli ordini di Raffaele Palladino e di recuperare anche un posto in Nazionale che gli è mancato a questi europei. Ora in corso le visite mediche con la viola, poi la firma e l'inizio di un nuovo capitolo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui