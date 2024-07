Juventus, Huijsen al J Medical: VIDEO

Test al J Medical e autografi per #Huijsen pic.twitter.com/MAWOO5HQ85 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) July 8, 2024

Huijsen, le ultime sul futuro

Dopo Thiago Motta e lo staff, che questa mattina hanno svolto le visite mediche, al J Medical è il turno dei giocatori, che da qui a mercoledì arriveranno per svolgere i test atletici di rito.Huijsen è arrivato alnel pomeriggio per svolgere i test. Prima di entrare ha firmato qualche autografo a chi era presente. Il difensore classe 2005 torna alla Juve dopo il prestito di sei mesi con la maglia della Roma. Di seguito il VIDEO del suo arrivo.Dopo aver trovato pochissimo spazio nei primi mesi della stagione 2023/2024, Huijsen si è trasferito alla Roma in prestito. Da gennaio a maggio è sceso in campo per 13 volte tra Serie A e Coppa Italia. Il suo futuro è incerto considerando che la Juventus considera il difensore uno dei possibili sacrifici da fare sul mercato per incassare importanti risorse da reinvestire. Gli interessamenti non mancano, soprattutto all'estero e la Juve valuta il giocatore tra i 25 e i 30 milioni di euro. Se arrivasse un'offerta di questo tipo, Huijsen potrebbe nuovamente lasciare il club bianconero.