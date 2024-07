Mercato Juventus LIVE: 3 luglio

E' il tre luglio e l'apertura della finestra estiva di calciomercato è ormai scattata.vi terrà aggiornati quotidianamente, con un LIVE ad hoc sulle situazioni bianconere, sulle notizie più importanti della giornata.Troverete indiscrezioni, retroscena, trattative e affari ufficiali, tutto per non perdere neanche un dettaglio del mercato estivo.Nella lista di Giuntoli per il terzino destro c'è anche Yan Couto. Ha una valutazione di 25 milioni ma l'intenzione della Juve sarebbe eventualmente quella di prenderlo in prestito.La Roma crede nell'opportunità di ingaggiare Federico Chiesa ed ha in programma un incontro con l'entourage. Il club giallorosso spera che l'europeo deludente del giocatore abbia abbassato le richieste della Juventus.Continua l'attesa per capire il futuro di Rabiot, che avrebbe chiesto più di quanto ha offerto la Juventus.Non solo centrocampo, la Juventus dovrà rinforzarsi anche sulle corsie difensive. In rosa, Thiago Motta può contare solo su Cambiaso e Danilo.



