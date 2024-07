Juventus, in lista Couto: chi è il terzino protagonista con il Girona

La carriera

Caratteristiche e dove giocherebbe con Motta

La strategia della Juve

Nei piani di Cristiano Giuntoli c'è ancora il nome di Teun Koopmeiners ma alla Continassa adesso l'attenzione andrà anche sugli altri reparti che hanno bisogno di rinforzi. E tra le posizioni maggiormente "scoperte", c'è quella dei laterali difensivi.Con l'arrivo di Thiago Motta, la Juve cambia pelle e passa alla difesa a quattro. Questo significa che al momento,Per De Sciglio infatti si cercherà una sistemazione. Stesso discorso per Kostic che comunque difficilmente potrebbe essere impiegato in quella posizione. Così come Weah, più adatto eventualmente a giocare da esterno offensivo.Couto è un terzino destro che ha compiuto da poco 22 anni: cresciuto nel settore giovanile del Coritibia, a 16 anni era già nell'under 20 del BrasileAl Girona nel 2020/2021, poi in Portogallo allo Sporting Braga e nel 2022 ritorna al Girona, sempre in prestito. Couto ha il passaporto portoghese, che consente alla Juve di poterlo tesserare nonostante abbia già utilizzato i due slot per gli extracomunitari (Douglas Luiz, Adzic).Il giocatore non ha nel fisico la sua qualità principale (alto 1,68) ma è dotato di grande tecnica. In carriera fino ad ora è stato spesso impiegato anche più avanti come centrocampista laterale o in alcuni casi anche da esterno offensivo.Caratteristiche quindi molto diverse da Danilo, più propenso alla fase difensiva.Couto ha una valutazione di circa 25 milioni di euro e come riferisce Tuttosport,Sul giocatore comunque ci sono diversi club interessati e in passato si era parlato anche del Milan. Couto attualmente è con il Brasile negli Stati Uniti per disputare la Copa America anche se fino ad ora non è mai sceso in campo essendo l'alternativa di Danilo.