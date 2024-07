Roma, nuovo incontro con l'agente di Chiesa: cosa filtra

La valutazione della Juve

Il 20 luglioi sposerà e il caso vuole che nello stesso giorno, ci saranno anche le nozze di Paulo Dybala. I due giocatori sono stati insieme per due stagioni alla Juventus anche se a causa dell'infortunio dell'esterno, hanno avuto poche partite per affinare l'intesa. Ecco, la Roma vorrebbe riunirli in giallorosso.Il nuovo direttore sportivo della Roma,scrive il Corriere dello Sport. La Roma sta temporeggiando e così farà probabilmente per qualche altra settimana aspettando di capire se davvero potrà concretizzarsi la grande occasione. Un po’ come è stato un anno fa per Lukaku e quello prima per Dybala.Il deludente Europeo della Nazionale e di Chiesa sta regalando un grande assist alla Roma per arrivare al ventiseienne: prima di tutto perché le pretese della Juve sul cartellino non possono più essere così elevate, cosìriporta il quotidiano. Poi perché anche l’appeal del calciatore è calato e al momento non c’è la fila davanti alla Continassa per prelevarlo. Per intenderci, c’era un interesse del Bayern Monaco che non si è fatto più sentire da diverso tempo.



