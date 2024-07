Calafiori, l’asta è aperta

Sorride Riccardoe di riflesso sorride anche il. Il centrale difensivo rossoblù è tra i pochi – pochissimi -, a potersi ritenere soddisfatto al termine della spedizione azzurra a Euro 2024. Non solo l’assist per, ma nel complesso prestazioni solide e positive che hanno acceso su di lui i riflettori dei top club, consacrandolo come uno dei talenti in ascesa più interessanti del panorama europeo.E sorride il, come dicevamo. Sì, perché ci sono tutte le premesse affinché si scateni una ricca asta per strappare il difensore al club felsineo che, certo, da parte sua sogna ancora di trattenerlo. C’è la Juventus , come è noto, ma ci sono soprattutto i club di Premier League –su tutte -, che non avrebbero particolari problemi ad avvicinarsi ai 50 milioni di euro , cifra che farebbe vacillare il Bologna. Da considerare, poi, che ildetiene il 50% della percentuale sulla futura rivendita di Calafiori.C’è la, ma ilalza il muro. A rendere chiara la posizione del club felsineo, infatti, è stato il ds Giovanni: ", forse in un mercato diverso. Proveremo a trattenerlo nonostante abbia richieste da tante squadre e dovessero arrivare cifre importanti dovremo pensarci, faremo delle valutazioni. Calafiori ha fatto un grande Europeo, peccato non sia servito all'Italia. Ora lasciamolo riposare, poi vediamo quello che succede sul mercato".La, da parte sua, non è intenzionata a partecipare ad aste. L’arma in mano di Cristianosi chiama, ovvero il rapporto stretto creatosi conche avrebbe piacere a continuare a lavorare con chi lo ha valorizzato e portato ad alti livelli. È su questo che il club bianconero può fare leva per mantenere una posizione di vantaggio suLa Juventus avrebbe deciso di puntare su Jakub Kiwior, difensore centrale classe 2000 dell'Arsenal e della nazionale polacca, nel caso in cui lo scoglio con il Bologna si rivelasse insormontabile. Stando a quanto riportato dal "Corriere dello Sport", la trattativa per il giovane polacco non sembra presentare complicazioni significative. L'Arsenal ha dichiarato il giocatore cedibile e il prezzo del suo cartellino, fissato a circa 15 milioni di euro, è considerato più che abbordabile per le casse della Juventus.