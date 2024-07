Calafiori, c'è l'offerta dell'Arsenal

La posizione della Juventus

La Juventus è il club che da più tempo sta provando ad acquistare Riccardo Calafiori, anche per regalare a Thiago Motta un elemento fondamentale nella sua costruzione difensiva. Dopo l'europeo la concorrenza però è aumentata e il club bianconero ora rischia di perderlo. Oltre all'interesse della Juventus, infatti, si stanno facendo avanti per Calafiori diversi club inglesi con Liverpool e Chelsea pronti all'affondo.Ma soprattutto è arrivata, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la prima proposta da 47 milioni di euro proveniente dall'Arsenal. Di questi 47 milioni, il 50% non entrerà nelle casse del club emiliano. La scorsa estate, infatti, quando Sartori acquistò il difensore italiano dal Basilea, lo pagò "solo" 4 milioni di euro, ma con la concessione al club svizzero della percentuale sulla futura rivendita.La Juventus non ha mollato l'idea di portare alla Continassa Calafiori. E' un obiettivo su cui Cristiano Giuntoli lavora da mesi e l'intesa con il giocatore era già stata trovata. A queste cifre però per la Juve è impossibile portare a termine la trattativa.