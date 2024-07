Juventus, le richieste di Rabiot sono più alte

Dove può andare Rabiot

Più passa il tempo e più Adrien Rabiot sembra lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese, anche nell'ultima intervista dopo Francia-Belgio, ha ribadito la volontà di concentrarsi solo sull'europeo, per poi decidere il proprio futuro una volta conclusi gli impegni con la nazionale.L’accelerazione nella trattativa con il Nizza per Khephren Thuram è stata la diretta conseguenza del “no” espresso da Adrien all’offerta bianconera per il rinnovo da 7 milioni più 1 bonus a stagione, riferisce calciomercato.com. Le pretese di mamma Veronique al momento sono più alte, vicine ai 9 milioni netti a stagione. Chi può prendere Rabiot?Il Milan ha davvero pensato a Rabiot anche se, si legge, tra le parti non è iniziata una vera e propria trattativa perché la richiesta economica è considerata troppo elevata per i parametri di un Milan che potrebbe spingersi al massimo a quota 7 milioni di euro. Rabiot sogna il trasferimento al Real Madrid. Qualche pour parler c’è stato anche se ogni scelta definitiva verrà presa dopo la fine dell’Europeo. Su Adrien si sono già mossi il Newcastle e il Liverpool ma la preferenza del centrocampista classe 1995 va tutta al Real Madrid.



