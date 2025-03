Motta a DAZN dopo il 4-0 di Juventus-Atalanta: 'Non si parlerà più dello scudetto. Sconfitta diversa dall'Empoli, il rigore...'

2025 Getty Images

Le parole di Thiago Motta a DAZN dopo Juventus-Atalanta

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la pesantissima sconfitta della Juventus contro l'Atalanta, che ha vinto 4-0 allo Stadium."Penso che abbiamo iniziato una partita che sapevamo essere complicata, con una squadra che voleva giocare tanto sui nostri errori. Dopo l’episodio del rigore, senza entrare nella critica, è stato un peccato sprecare una partita così. Noi abbiamo voluto andare avanti e loro hanno contrattaccato bene, siamo la suqadra più giovane, vogliamo andare avanti ma abbiamo sofferto a livello mentale il primo goal. Abbiamo dato ancora più possibilità a una squadra come l’Atalanta di rendersi pericolosa. Una sconfitta così ci rende tristi e dispiaciuti, allo stesso tempoOra bisogna ripartire subito con la Fiorentina e andare avanti".

È stata una partita completamente diversa rispetto all’andata, loro avevano giocato in un modo diverso. Oggi sicuramente si è visto soprattutto dopo il primo goal che cercavamo di andare avanti commettendo sbagli tecnici, dando molte più possibilità a una squadra che arriva molto bene in ripartenza: abbiamo sofferto tantissimo. Lo sapevamo prima della partita, è un peccato sprecare una partita del genere con un rigore, senza entrare nel merito dell’episodio. Tutto il resto l’abbiamo fatto noi, ci siamo sbilanciati troppo"."Di sicuro è una sconfitta che non ci piace, ma non la metto all stesso livello della partita con l’Empoli. Ogni partita è una storia diversa, la nostra squadra ha iniziato bene, ma abbiamo affrontato una squadra che ci ha punito sui nostri sbagli. La reazione non è stata ottimale, siamo andati in avanti e non abbiamo avuto equilibrio, ma è una cosa anche normale per la mancanza di esperienza".