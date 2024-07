Il mercato dei terzini: le idee della Juventus

Non serve un genio della matematica, ma dal numero di operazioni si può ben capire come lasia attualmente la società più attiva sul mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.E' solo la prima fase della campagna trasferimenti estiva del 2024 e gli sforzi del direttore sportivosi sono concentrati, oltre che sull'ingaggio del nuovo allenatore, principalmente sul centrocampo e sul ruolo del portiere. Conclusi gli acquisti di, oltre a, lo step successivo andrà fatto sugli esterni.Ecco,dovrà occuparsi della situazione degli esterni di difesa, un'area che diventa cruciale seintende adottare una difesa a quattro. Attualmente, nella rosa della Juventus, molti giocatori considerati fuori dal progetto o che hanno giocato nelle ultime stagioni come esterni in un 3-5-2, non si adattano perfettamente alle esigenze tattiche del nuovo tecnico.Di fatto, solo due giocatori sono adatti e disponibili per il ruolo di esterno basso. E questo rende necessario, se non obbligatorio, per lo Sport Director portare a termine l'acquisto di almeno un elemento per fascia entro il 30 agosto. Lasi prepara così a una stagione di grandi cambiamenti e sfide, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva e all'altezza delle aspettative dei tifosi.