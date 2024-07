Visite mediche per Di Gregorio

La Juventus si prepara a dare il benvenuto a Michele, che effettuerà le visite mediche con il club bianconero. Dopo tanta attesa, dunque, il portiere è pronto a vivere la prima giornata da giocatore della Juve.Le visite mediche di venerdì saranno un passaggioprima delladel. Il giocatore passa alla Juve per 18 milioni totali, con un accordo tra le parti di oltre 2 milioni per cinque stagioni. Se tutto andrà come previsto, Di Gregorio potrebbe iniziare ad allenarsi con la Juventus già dalla prossima settimana. I tifosi bianconeri sono ansiosi di vedere come si integrerà nella squadra e quali contributi potrà apportare.Per lui, la Juventus libererà il posto di Wojciech Szczesny, finito sul taccuino proprio del Monza. Di Gregorio sarà dunque la prima scelta per Thiago Motta, e dovrebbe diventare presto il nuovo numero uno della squadra bianconera.





