Juventus, Rugani può partire: la situazione

L'ultima stagione di Rugani

Presenze: 18

Goal: 3

Minuti giocati: 1279

Il rinnovo siglato daa fine della scorsa stagione per altri due anni sembrava chiudere le possibilità di una partenza del difensore in estate e invece il 29enne è tutt'altro che certo di rimanere a Torino. Rugani aveva il contratto in scadenza a giugno ma da mesi ormai il club bianconero aveva deciso di prolungarlo fino al 2026 abbassando l'ingaggio.Una strana estate per Rugani, cheL'obiettivo della dirigenza era in primis di non perdere il giocatore a parametro zero e poi fare le valutazioni necessarie insieme ovviamente al nuovo allenatore, Thiago Motta. Ecco, il cambio in panchina sicuramente può incidere sul futuro di Rugani visto che con Allegri c'era un rapporto di lunga data e soprattutto grande stima reciproca.Rugani sarà subito presente visto che non era impegnato con la nazionale. L'idea comunque è quella diiù adatto a ciò che chiede l'ex allenatore del Bologna. In più, la Juve spera di poter incassare eventualmente anche qualche milione dalla cessione del difensore.Nell'ultimo anno, Rugani è stato impiegato soprattutto tra ottobre e novembre, quando erano fuori sia Alex Sandro che Danilo per infortunio. Il difensore ha dato sempre risposte positive. Questi i suoi numeri stagionali.